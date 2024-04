POLÍTICA

Líder do governo indica nomes para Conselho de Ética da Alba no dia de operação contra deputado

No dia 11 de março, quase um mês antes da indicação dos governistas, o líder da oposição, Alan Sanches (União Brasil), apresentou como membros titulares do conselho os deputados Sandro Régis (União Brasil), Samuel Júnior (Republicanos) e Marcinho Oliveira (União Brasil), e os deputados Robinho (União Brasil), Emerson Penalva (PDT) e Kátia Oliveira (União Brasil), como suplentes.

A indicação da maioria veio no mesmo dia em que a Operação Hybris prendeu a esposa do deputado estadual Binho Galinha. O político foi o principal alvo da primeira fase da operação, denominada El Patron, deflagrada em dezembro do ano passado, na qual sua esposa também havia sido presa. Ele foi acusado por crimes de lavagem de dinheiro do jogo do bicho, agiotagem e receptação qualificada.