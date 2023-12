O cacique de uma aldeia Pataxó Hã-Hã-Hãe foi assassinado na cidade de Paul Brasil, sul da Bahia, nesta quinta-feira (21). Lucas Santos de Oliveira, mais conhecido como Lucas Kariri-Sapuyá, 31 anos, foi surpreendido por homens armados em uma moto quando chegava à aldeia. O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (21), na estrada de Pau Brasil, no município de Itajú do Colônia, próximo a reserva indígena Caramuru, diz a polícia. Membros da comunidade denunciam que Lucas foi vítima de uma emboscada.

O corpo do líder indígena foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. A Polícia Civil diz que o caso foi registrado pela delegacia de Pau Brasil, que vai investigar o crime. "As guias periciais foram expedidas e oitivas e diligências investigativas estão sendo realizadas em conjunto com equipes da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Itabuna para identificar a autoria e motivação do crime".