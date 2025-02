INVESTIGAÇÃO

Líderes de facção criminosa da Chapada Diamantina são presos em SP após quatro anos de buscas

Eles lideravam grupo conhecido por ostentar fuzis e promover ações violentas, gerando pânico e insegurança na região

Dois líderes de um grupo criminoso que atua na Chapada Diamantina, na Bahia, foram presos na segunda-feira (24), na cidade de Jandira, no interior de São Paulo.>

As equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Salvador, cumpriram cinco mandados de prisão preventiva contra a dupla. A operação foi realizada em conjunto com policiais civis de São Paulo. >