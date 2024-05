TRANSPORTE

Linha 2 do metrô registra lentidão após novo furto de cabos

A linha 2 do sistema metroviário de Salvador registrou lentidão durante a tarde desta segunda-feira (13). Segundo a CCR Metrô Bahia, o motivo da ocorrência foi o furto de cabos, o que afetou a operação do sistema.

Leitores do CORREIO informaram terem presenciado o problema entre o trecho das estações Acesso Norte e Pernambués. "Ele está parando nas estações. Fica um tempo com a porta fechada e depois abre e fica um tempão com a porta aberta sem sair do lugar", diz um relato. De acordo com a CCR, o problema já foi resolvido e a circulação de trens está normalizada.