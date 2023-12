Furto de cabos deixa Linha 2 do metrô mais lenta em Salvador

Uma lentidão foi registrada na manhã desta quarta-feira (6) na Linha 2 do sistema do metrô. Segundo a CCR Metrô, a situação aconteceu por conta de um furto de cabos dos trens.



Por conta disso, os trens estão operando com intervalo maior entre as viagens, segundo a concessionária - o tempo exato não foi informado. As equipes de manutenção da concessionária estão atuando para normalizar a situação, de acordo com a CCR.



Passageiros reclamam que a lentidão continua na tarde de hoje.