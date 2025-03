TRANSPORTE

Linha B2 do BRT Salvador será ampliada até o Rio Vermelho a partir do dia 29

Até dezembro desse ano, a linha B6 (Lapa x Aeroporto) entrará em operação

A partir do dia 29 de março, data em que Salvador completa 476 anos, a linha B2 do BRT Salvador ganhará uma extensão, passando a ligar a Estação Rodoviária ao bairro do Rio Vermelho. Atualmente, a linha termina na Praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba, onde os ônibus retornam ao terminal. Com a expansão, os veículos seguirão pela Rua Rio Grande do Sul, acessarão a faixa exclusiva da Avenida Manoel Dias da Silva, passarão por Amaralina e chegarão à altura da Vila Militar, retornando pela Rua Oswaldo Cruz. >