CONFIRA

Linhas de ônibus ganham novo trajeto após inauguração de viaduto em Salvador

Mudança começa a valer nesta sexta-feira (18)

Seis linhas de ônibus passarão a acessar um viaduto Duda Mendonça, entregue em março deste ano, a partir desta sexta-feira (18), em Salvador. Antes da mudanças, as linhas acessavam o viaduto Raul Seixas e retornavam na Rótula do Abacaxi, com destino à Estação BRT Hiper. Agora, elas terão o itinerário modificado, passando a fazer o retorno no novo viaduto, e seguindo daí o itinerário normal.>