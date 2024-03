VEJA MUDANÇAS

Linhas de ônibus passam por alterações a partir deste final de semana

Em Sussuarana, os passageiros contam com um novo atendimento para a região do Centro Administrativo da Bahia (CAB). A linha 1235 – Sussuarana x CAB / 4ª Avenida tem intervalo médio de 20 minutos, e fará 37 viagens ao dia, todos os dias da semana, entre 5h e 21h. Não há mudanças no itinerário da linha, que já operava com o código 1231-02, como linha filha da 1231 – Sussuarana x Barra R2, e circulava apenas em horários especiais.

No horário do pico da noite, os usuários da região de Pituaçu contarão com a nova linha 1386-02 - Pituaçu x Nova Brasília, que fará seis viagens das 17h às 18h50, em dias úteis. Na região do bairro de Pau da Lima, os usuários do transporte público terão a nova linha 1320-01 – Pau da Lima x Nordeste de Amaralina no horário de pico da manhã. A linha fará 2 viagens ao dia, entre 5h e 5h30, de segunda a sexta. Os usuários do Nordeste de Amaralina passarão a contar com a linha 0708-02 - Nordeste x Lapa, que partirá do final de linha do bairro em direção ao terminal, de segunda a sexta, entre 6h15 e 6h30, com duas viagens.