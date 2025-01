27ª EDIÇÃO

Liquida Salvador começa nesta sexta-feira (31) e vai sortear 3 carros

Campanha promocional acontece entre os dias 31 de janeiro e 8 de fevereiro em lojas de rua e shoppings da capital e região metropolitana

Como em anos anteriores, o usuário precisa preencher os dados pessoais como nome, números de CPF, identidade, endereço completo, telefone e e-mail. Também precisa responder à pergunta “Qual é a maior promoção do comércio de Salvador?”, cuja resposta é “Liquida Salvador 2025”. O sorteio de prêmios será no dia 18 de fevereiro, às 11h, na sede da CDL Salvador, na Rua Carlos Gomes, n.º 1063, nos Aflitos.>

O superintendente da CDL Salvador, Silvio Corrêa, reforçou que a longevidade da campanha é um êxito em si. “Entendemos que é uma tradição do comércio, já incorporada e aguardada pela população e pelos lojistas. Parte do sucesso se explica por ser uma marca conhecida, as pessoas já sabem o que vão encontrar, seja em boas ofertas, variedade, oportunidades únicas”.>

“A gente sempre começa a Liquida com entusiasmo. E esse sentimento vai crescendo com a resposta do consumidor e dos parceiros, com o envolvimento da cidade, e vai ganhando mais força com a divulgação, o boca a boca, e toda a mobilização em torno da campanha”, afirma o coordenador da Liquida Salvador, Bernardo Carvalho. >