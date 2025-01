SALVADOR

Lista de material escolar com 12 itens varia de R$ 105 a R$ 961

Levantamento foi feito pelo aplicativo Preço da Hora, do governo do estado

Um levantamento feito pelo jornal CORREIO apontou que uma lista de material escolar com 12 itens básicos varia de R$ 105 a R$ 961 em Salvador. A pesquisa foi feita no dia 3 de janeiro, no aplicativo Preço da Hora, ferramenta do governo estadual que permite a visualização dos preços de diversos produtos.