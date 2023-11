Lista final de ambulantes cadastrados para festas populares de Salvador é divulgada

A lista final de classificação dos ambulantes cadastrados para as festas populares de Salvador foi divulgada pela prefeitura nesta terça-feira (28).



Para validar as inscrições, o selecionado precisa emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM). Segundo a Semop, os ambulantes terão isenção da taxa de licenciamento, como forma de incentivar o comércio informal.



No entanto, é necessário imprimir o documento para validar a inscrição. Caso não haja a validação, a inscrição será cancelada.