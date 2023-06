Local onde corpo foi achado em lixeira é ponto de desova, diz comerciante

A Travessa Frederico Pontes, na região de Água de Meninos, onde um corpo foi encontrado em um tonel de lixo na madrugada desta quinta-feira (29), é um ponto de desova de pessoas mortas. É isso, ao menos, o que garantem comerciantes que trabalham nas imediações do local. Uma proprietária de bar conta que essa não é a primeira vez que o dia amanhece com um corpo na rua. "Não é a primeira vez que acontece isso aqui, já deixaram corpos aqui umas três vezes. Nunca em uma lata, mas muitas vezes jogado mesmo. A gente não sabe o que é, se é pessoa em situação de rua ou alguém que mataram longe e trouxeram aqui para largar", afirma ela, sem se identificar.

Foi ela, inclusive, a primeira pessoa a ver o corpo dentro da lata de lixo. Como chega no início da madrugada para preparar os peixes, ela tomou um susto ao se deparar com o corpo. "Cheguei às 2h e já estava o corpo. Fui pegar o lixo para botar os peixes e aí eu vi. Nem tinha feito cheiro para perceber porque o odor forte do peixe e disfarça", conta ela.

Outro comerciante, que também não diz o nome, ressalta que a área só tem comércio. De acordo com ele, em Água de Meninos, quem trabalha com peixe chega no início da madrugada e fecha as portas, no máximo, até às 13h. Depois disso, o local fica deserto e perigoso.