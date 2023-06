Corpo de homem é encontrado dentro de lixeira no Comércio

O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma lixeira na região do Comércio, na manhã desta quinta-feira (29). Segundo informações da Polícia Civil, homem está sem identificação formal.



A lixeira está localizada na Travessa Frederico Pontes, na região de Água de Meninos. Policiais militares da 16ª CIPM foram acionados para atender a ocorrência. Os militares acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização de perícia.



Segundo a polícia, as guias de perícia e de remoção para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica foram expedidas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).