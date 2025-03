COMPRAS

Loja da Shein em Salvador tem peças a partir de R$ 27

Pop up começa a funcionar nesta quarta-feira (12), no Shopping Barra

A Shein retorna a Salvador, após dois anos, com um portfólio de 12.500 peças em uma loja temporária, a partir desta quarta-feira (12). A pop up vai funcionar no Shopping Barra, com peças de roupa entre R$ 27 e R$ 300. >