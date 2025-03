É AMANHÃ

Shein inaugura loja pop-up no Shopping Barra nesta quarta (12); ainda há ingressos disponíveis

Último lote foi liberado nesta terça-feira (11)

Larissa Almeida

Publicado em 11 de março de 2025 às 15:56

Primeira pop-up store da Shein em Salvador, em março de 2023 Crédito: Divulgação

Uma das mais populares lojas de moda fast do mundo, a Shein vai inaugurar uma loja temporária no Shopping Barra nesta quarta-feira (12). Exclusivamente no primeiro dia de operação, o funcionamento será das 15h às 22h. Dos dias 13 ao dia 16 de março, os horários de funcionamento serão das 10h às 22h. Ainda há ingressos, que podem ser adquiridos de forma gratuita, disponíveis através da plataforma Sympla. >

Ao todo, foram disponibilizados três lotes de ingressos. O último foi liberado ao meio-dia desta terça-feira (11). Até 15h55 da tarde, ainda havia opções para sexta-feira, às 11h, 12h e 21h; sábado, às 21h; e domingo, às 11h, 12h, 17h, 18h, 19h, 20h e 21h. Cada pessoa interessada só poderá adquirir dois ingressos no próprio nome. >

A loja temporária da Shein contará com 12.500 peças. Todos os clientes terão 10% de desconto em qualquer compra. No caso de aquisições acima de R$ 399, o desconto pode chegar a 20%. As peças de roupa da loja terão preços entre R$ 29,95 e R$ 315. Todos os itens vão do tamanho PP ao G5. Os acessórios, por sua vez, custarão de R$ 19,90 a R$ 309. Já peças para pets vão custar de R$ 8,99 a R$ 75,95. Os produtos serão repostos todos os dias. >

Pela primeira vez, uma das marcas queridinhas dos baianos estará disponível na loja pop-up. Trata-se da Cajuni, que é conhecida pelas estampas florais e tropicais, e costuma fazer sucesso no verão. Além dela, outras marcas da Shein, como a MOTF e Dazy, focadas em moda formal e casual, respectivamente, vão compor o estoque exclusivo que virá para a capital baiana. >