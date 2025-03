SAIBA COMO

Últimos ingressos para a loja temporária da Shein em Salvador são liberados

Serão oferecidos descontos de até 20%

Os dois últimos lotes de ingressos para a loja temporária da Shein em Salvador serão liberados nesta segunda-feira (10), a partir do meio-dia, e terça-feira (11), no mesmo horário. A pop-up da varejista global funcionará entre os dias 12 e 16 de março, no Shopping Barra. >