QUERIDINHA DA MODA FAST

Shein abre loja pop-up em Salvador com desconto de até 20%; veja como vai funcionar

Peças vão custar entre R$ 8,99 e R$ 315

Larissa Almeida

Publicado em 6 de março de 2025 às 06:00

Loja Shein em Salvador, no ano de 2023 Crédito: Divulgação/Shein

Após dois anos, a Shein retorna a Salvador para ofertar ao público baiano a oportunidade de comprar, com descontos de até 20%, diversas peças de roupas, bolsas e acessórios em uma loja temporária. A pop-store vai funcionar entre os dias 12 e 16 de março, no Shopping Barra, e contará com um portfólio de 12.500 peças. Quem tiver interesse em visitar o local, precisará fazer uma inscrição online e gratuita pela plataforma Sympla. >

Pela primeira vez, uma das marcas queridinhas dos baianos estará disponível na loja pop-up. Trata-se da Cajuni, que é conhecida pelas estampas florais e tropicais, e costuma fazer sucesso no verão. Além dela, outras marcas da Shein, como a MOTF e Dazy, focadas em moda formal e casual, respectivamente, vão compor o estoque exclusivo que virá para a capital baiana. >

Além disso, a loja contará com 12 peças da coleção de verão criada em parceria com a influenciadora baiana Lore Improta, lançada no último mês. Desenvolvida para o Carnaval e para compor looks versáteis para toda a estação, a coleção traz peças leves e vibrantes, alinhadas ao espírito festivo e ensolarado da Bahia. >

As peças de roupa da loja terão preços entre R$ 29,95 e R$ 315. Todos os itens vão do tamanho PP ao G5. Os acessórios, por sua vez, custarão de R$ 19,90 a R$ 309. Já peças para pets vão custar de R$ 8,99 a R$ 75,95. Os produtos serão repostos todos os dias. >

Raquel Arruda, diretora de marketing da Shein, destaca que também haverá curadoria de peças baseada no gosto dos baianos. “Não poderia faltar e deixar de levar o que os baianos mais gostam de comprar. A gente entende quais são as demandas, quais são os tamanhos que mais saem e, como temos uma infinitude de itens na nossa plataforma, fazemos um estudo minucioso na hora de levar para a pop-up. [...] Nós sempre temos uma saída muito grande de jeans, tops, blusas e shorts”, afirma. >

A estimativa é de que, nos quatro dias de operação, a loja receba 10 mil clientes. Por dia, são esperadas 2,5 mil pessoas, que terão uma hora cada para realizar as compras. De acordo com Raquel, essa logística foi pensada para garantir uma melhor experiência de compra. “Fazemos essa limitação para que as pessoas consigam tocar, pegar na roupar e provar antes de comprar”, pontua. >

Para garantir um acesso mais democrático, pela primeira vez haverá um faseamento na logística de aquisição de ingressos. No dia 7 de março, abrirá um primeiro lote, ao meio-dia. O segundo lote está previsto para o dia 10, também ao meio-dia. O terceiro e último lote será disponibilizado no dia 11 de março, no mesmo horário. Os ingressos ficarão disponíveis somente através deste link, no Sympla. >

Todos os visitantes terão 10% de desconto em todos os itens da loja. Para compras acima de R$ 399, o desconto chega a 20%, tendo como bônus um brinde especial. Quem não conseguir adquirir ingresso para visitar a loja presencialmente, terá a oportunidade de comprar online. Para isso, a Shein preparou uma transmissão no dia 13 de março, a partir das 20h, para que os consumidores consigam comprar produtos disponíveis na pop-up. Durante os 90 minutos do evento, serão apresentadas as principais peças da loja, com destaque para as tendências de 2025. >

No dia 12 de março, a loja terá funcionamento das 15h às 22h. Do dia 13 a 16 de março, o funcionamento será das 10h às 22h. >

Espaço instagramável

A loja pop-up da Shein no Shopping Barra contará com uma cenografia especial nos 500 m² de área, projetada para incentivar a interação e o registro de momentos pelos visitantes. A identidade visual da loja aposta em tons pastéis de azul e amarelo, criando um ambiente leve e acolhedor, que remete ao sol, ao mar e ao céu baiano. >

Iniciativa de moda circular

Pela primeira vez na Bahia, a SHEIN promoverá uma ação de moda circular durante sua pop-up store. A marca firmou uma parceria com a organização Humana Brasil para apoiar o projeto Repense Reuse, que incentiva a doação de roupas e calçados de segunda mão com o objetivo de prolongar o ciclo de vida das peças. >

Durante a pop-up em Salvador, haverá um ponto de coleta onde os visitantes poderão doar além de vestimentas, bolsas, mochilas, acessórios e também roupas de cama. >

A Humana Brasil atua na gestão sustentável de resíduos têxteis por meio da coleta, triagem e revenda de roupas usadas. Os recursos obtidos a partir da venda são integralmente revertidos para projetos sociais da organização, ampliando o impacto positivo da iniciativa.>

Sobre a Shein

A Shein é uma varejista global online de moda e lifestyle, que oferece peças de produção própria e produtos de uma rede global de fornecedores, todos a preços acessíveis. Com sede em Cingapura, a Shein está presente em 150 países, mantendo o compromisso de fazer uma moda acessível a todos.>

Serviço

Loja pop-up SHEIN Salvador >

Local: Shopping Barra - Av. Centenário, 2992 – Bairro Chame-Chame, Salvador - Bahia >

Datas: 12 a 16 de março de 2025 (quarta a domingo) >

Horário de funcionamento: >

Quarta-feira das 15h às 22h >

Quinta-feira a domingo das 10:00 às 22:00 >