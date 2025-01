FIQUE ESPERTO

Confira dicas para comprar na Shein sem se arrepender

Olhar as avaliações do produto, pesquisar bastante, conferir as medidas e outras dicas podem te ajudar a ter mais satisfação ao comprar no e-commerce chinês

Elis Freire

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 19:01

Shein Crédito: Shutterstock

A Shein, e-commerce chinês, ganhou um lugar especial na vida dos brasileiros que buscam economizar ao comprar uma roupa, sem perder o estilo. Sucesso entre blogueiras e youtubers, a plataforma promete peças acessíveis, em tamanhos variados e seguindo as principais tendências de moda do momento.

Comercializando no Brasil desde 2018, surgem algumas dúvidas ao comprar na Shein, mesmo estando tão difundida no país. Afinal, como saber se a qualidade é boa? Ou como ter certeza se a peça vai caber direitinho, comprando de tão longe?

O jornal CORREIO separou algumas dicas para seguir ao comprar na plataforma para não se arrepender com os produtos escolhidos.

Confira:

1) Leia as avaliações e comentários dos produtos

Diferente das fotos de divulgação, ao ver os comentários você encontra imagens mais fieis a como o produto realmente é ao chegar na sua casa. As pessoas gostaram? A qualidade é boa? A blusa fica transparente? Os comentários costumam responder às principais dúvidas, acompanhadas de uma avaliação que vai de uma a cinco estrelas.

Muitas mulheres, inclusive brasileiras, costumam relatar suas experiências pessoais com as peças, como o tempo de entrega, a qualidade do tecido e a fidelidade ao tamanho descrito.

2) Tire as suas medidas

Tirar as suas medidas de busto, cintura e quadril podem ajudar bastante a entender qual tamanho comprar na Shein. Nos comentários, é possível encontrar as medidas dos demais usuários e quais tamanho eles compraram. Além disso, as pessoas avaliam se a peça é fiel ao tamanho, grande ou pequena demais. Lembre-se de conferir este detalhe para não se arrepender.

3) Reserve um tempo para pesquisar

A variedade de produtos encontrados na Shein é imensa! Então, vale a pena navegar bastante antes de escolher os produtos a serem comprados, já que existem opções semelhantes que podem agradar mais ou até mesmo serem muito mais em conta.

Com uma infinidade de roupas, acessórios, sapatos, produtos de beleza e até itens de decoração disponíveis, é muito fácil acabar se perdendo na plataforma e ignorando algumas peças que poderiam ser do seu interesse. Uma dica para driblar isso é recorrer aos filtros do site, que selecionam categorias, cores ou ocasiões específicas.

4) Cuidado com as peças brancas e com as roupas apertadas

Roupas em cores claras e mais apertadas precisam de atenção especial na Shein, já que, dependendo da qualidade do tecido, algumas delas podem ficar "transparentes" no corpo. As mais apertadas também costumam mostrar a pele quando esticadas. Se essa realmente for a sua escolha, procure mais informações sobre nos comentários das clientes, para evitar comprar uma peça que não goste.

5) Leia a descrição com atenção

Conferir a descrição da peça é muito importante, pois neste campo podem conter informações do vendedor sobre a lavagem, estampa ou alguma outra coisa útil para conservar suas peças por mais tempo.

Na descrição, você também pode encontrar o tipo do tecido e evitar comprar peças que considere de “má qualidade”. Uma dica é buscar produtos com valores condizentes ao material para não ter arrependimento ao abrir o pacote em casa.

6) Aproveite os cupons

Na hora de fechar a compra, não se esqueça de conferir os vários cupons de desconto na Shein. les podem aparecer em forma de notificações "pop-up" na tela ou em eventos especiais, como a Black Friday e Cyber Monday ou já estarem disponíveis para você no momento de finalizar a compra. Não deixe de selecioná-los para não perder os descontos

Outro questão a ser levada em consideração na hora das compras é o valor do frete. No geral, pedidos acima de R$ 150,00 não têm taxa de entrega. Caso pretenda gastar menos do que isso, você pode combinar de finalizar as compras junto com uma amiga e economizar. Além disso, quem compra no site com frequência, pode acumular pontos, que posteriormente são convertidos em descontos.

7) Fique de olho na aba “Tendência”

Na aba “Tendências", a Shein reúne as peças que estão fazendo sucesso entre os consumidores. Essas peças geralmente são bem avaliadas e tendem a ser de mais qualidade. Fique de olho nesta aba também se quiser estar sempre dentro da moda, e antenada com as novidades

8) Divida sua compra para tentar evitar taxação