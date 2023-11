Loja demite funcionária após mãe acusar vendedora de não atender filho autista

Mãe com filho autista em Feira de Santana. Crédito: Redes sociais

Uma mãe gravou uma situação de suposto capacitismo praticado por uma funcionária da loja Riachuelo, do Shopping Boulevard, em Feira de Santana, na Bahia.



O vídeo não tem data, mas na gravação, é possível ver o nervosismo da mãe, que alega que escutou a funcionária afirmando que não gostava de pegar clientes "bomba", dando a entender que seriam clientes complicados de finalizar a compra.



"Fui atendida com o meu filho Matheus, que tem autismo. Aqui no caixa eu apresentei a carteirinha dele, porque ele tem direito ao atendimento prioritário. Fui atendida por uma moça, e ela passou por uma outra funcionária. E assim que terminou o atendimento, ela foi e disse para a moça "não me passa essas bombas, não". E meu filho não é bomba. Não gostei", iniciou a mãe.

Em seguida, a mãe do pequeno Matheus ainda pediu para que houvesse mais respeito com crianças que são portadoras do TEA:

"Eu exijo respeito com os autistas, porque são crianças com deficiência, e qualquer mãe não estar livre de ter um filho com deficiência. E eu não aceito isso, porque já é difícil, uma luta de uma mãe com uma criança que vem no shopping para provar uma roupa".

Após o vídeo viralizar nas redes sociais nesta sexta-feira (17), a Riachuelo emitiu um comunicado informando que lamentava o ocorrido na loja de Feira de Santana, pedindo desculpas.