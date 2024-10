DIA DAS CRIANÇAS

Lojas vão abrir em Salvador no feriado deste sábado (12)

Brinquedos, confecções infantis e chocolates devem liderar a lista de vendas

Gil Santos

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 06:45

Avenida Sete de Setembro Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Quem deixou para comprar o presente do Dia das Crianças de última hora terá uma ajudinha. O presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindiloja), Paulo Motta, contou que os estabelecimentos vão funcionar no feriado deste sábado (12).

"A convenção do trabalho deste ano estabelece que no dia 12 de outubro pode ser um dia de trabalho para atender os consumidores. O comércio pode convocar o trabalhador. Ele vai receber R$ 56 pelo dia trabalhado e terá direito a uma folga em até 30 dias, a contar do dia trabalhado", disse.