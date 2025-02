NOTA NAS REDES

Lula lamenta desabamento em igreja e promete reconstruir lugar sagrado

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, também se manifestou

Tharsila Prates

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 22:09

Área central da igreja destruída e vista de uma das laterais Crédito: Divulgação Codesal

O presidente Lula publicou uma nota nas redes sociais lamentando o desabamento do forro da nave central da Igreja de São Francisco de Assis, em Salvador, que resultou na morte da publicitária e turista de São Paulo Giulia Panchoni Righetto, 26 anos, e deixou outras cinco pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (5).>

"Com tristeza e pesar, soube do desabamento do teto da Igreja e Convento de São Francisco de Assis, em Salvador, que resultou em uma vítima fatal e deixou outras seis pessoas feridas [sic]. O governo federal está à disposição das autoridades locais para auxiliar neste momento tão difícil, bem como na reconstrução desse lugar sagrado para milhares de brasileiros. Expresso minha solidariedade aos familiares e amigos de Giulia Panchoni Righetto, jovem que perdeu a vida na tragédia, e a todas as vítimas que ficaram feridas", escreveu no X (antigo Twitter).>

Também nas redes, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, disse que "lamenta profundamente o desabamento na Igreja de São Francisco de Assis, no Centro Histórico de Salvador. Minha solidariedade às vítimas e seus familiares. Infelizmente, foram seis vítimas confirmadas, sendo uma fatal e cinco encaminhadas para atendimento médico".>

O governador afirmou ainda ter mobilizado "equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Defesa Civil e peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), para prestar socorro, garantir a segurança e conduzir os procedimentos necessários".>

O secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, esteve no local, acompanhando a situação. Ainda durante a tarde, ele afirmou que os eventos programados para esta quarta, no Pelourinho, estavam cancelados.>

Repercussão>

Mais cedo, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, publicou nas redes sociais: “É com profunda tristeza que recebemos a notícia do desabamento de parte do forro da Igreja de São Francisco, um dos maiores patrimônios históricos e culturais de Salvador. Infelizmente, essa tragédia resultou na perda de uma vida e deixou outras pessoas feridas. Quero expressar a minha total solidariedade às vítimas, aos seus familiares e a toda a comunidade que frequenta e cuida desse importante templo religioso”.>

Em uma postagem no Instagram, o ex-prefeito de Salvador e presidente da Fundação Índigo, ACM Neto, destacou a falta de preservação do espaço. "É de partir o coração. Lamento profundamente pelas vítimas - uma delas fatal - e pela falta de preservação com a memória do nosso país. Salvador guarda boa parte da história do Brasil e todos precisamos ter um olhar especial para preservar este patrimônio que é nosso e foi construído aqui", escreveu.>