Estão abertas as inscrições para o Edital Somando Impactos para projetos de mobilidade social e inclusão produtiva

Estão abertas as inscrições para o 1º Edital Somando Impactos – Projetos Incentivados 2025, realizado pela Fundação Grupo Volkswagen, que vai beneficiar projetos com foco em mobilidade social e inclusão produtiva. Os interessados podem se inscrever até o dia 31 de julho, através do formulário eletrônico disponível neste site. >