Mãe de recém-nascido abandonado dentro de saco em Feira diz que se arrependeu

PMs levaram bebê para hospital. Crédito: Reprodução

A mãe de um recém-nascido que foi abandonado em um saco plástico em Feira de Santana, na Bahia, foi localizada e ouvida pela Polícia Civil e afirmou que se arrependeu da sua atitude e que tem desejo de ficar com a criança. O pai da criança também foi ouvido e disse que não sabia do nascimento do menino.

O delegado Yves Correia disse à TV Bahia que deve concluir o inquérito em breve. "Me pareceu uma mãe completamente desesperada, uma família completamente desestruturada. A gente analisou o depoimento dela, as declarações inclusive do pai, que não sabia da existência dessa gravidez. Ela, desesperadamente, foi lá e abandonou essa criança. Lógico, temos que buscar a questão da intenção, se ela tinha o dolo de expor essa criança a perigo", diz.

Segundo o delegado, a mãe voltou minutos depois ao local onde abandonou o bebê. "Ela retornou para o local para tentar resgatar essa criança, mas já tinha sido achada", diz. Agora, o inquérito será concluído e o Ministério Público e Conselho Tutelar também acompanham o caso. O pequeno Ravi está internado desde o dia do resgate, mas passa bem.

Em uma carta que deixou com o bebê, a mãe dizia que nem ela nem o pai da criança teriam condições de cuidar do filho. O caso agora deve ser avaliado pela Vara da Infância da cidade. A mãe pode responder por abandono de incapaz.

No texto escrito à mão, a mãe dizia que o nascimento de Ravi aconteceu no dia 30 de novembro e que ela resolveu abandonar o menino por falta de condições. "Cuida dele pra mim. Eu amo o meu filho. Não está sendo fácil me separar dessa maneira", escreveu, afirmando que não teve coragem de abortar. "Por ser fraca, prefiro entregar meu filho a quem realmente vai dar uma vida digna e amor".