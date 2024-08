VIOLÊNCIA

Mãe e filha são assassinadas dentro de casa em Fazenda Coutos I

Duas mulheres foram assassinadas dentro de casa no bairro de Fazenda Coutos I, em Salvador, neste domingo (4). As vítimas eram mãe e filha. O crime foi durante a noite, ela foram atingidas por tiros e socorridas com vida, mas não resistiram. O assassino conseguiu fugir.