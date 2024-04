CULTURA

Maior exposição de dinossauros da América Latina entra em reta final na capital baiana

Os fósseis foram encontrados em Santa Maria, no Rio Grande do Sul

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de abril de 2024 às 12:55

Exposição de dinossauro em Salvador Crédito: Divulgação

Crianças e adultos, fãs da era pré-histórica, têm até este domingo (5) para visitar a maior exposição de dinossauros da América Latina. Batizada de “Mundo dos Dinossauros”, a mostra interativa e educativa está em cartaz no Salvador Norte Shopping e conta com cerca de 40 réplicas dos animais em tamanho real, com sons e movimentos em uma ambientação que simula o habitat natural das espécies. A entrada é gratuita.

Unindo conhecimento e diversão, o público pode conferir no local 19 espécies que viveram no Brasil, entre elas, o Oxalaia Quilombensis, maior dinossauro encontrado no país, descoberto em 2011, no Maranhão e replicado pela primeira vez em versão que mexe; e o Staurikosaurus Pricei, primeiro dinossauro brasileiro a ser descrito e um dos mais antigos do mundo.