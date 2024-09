SINAL GARANTIDO

Mais 42,8 mil famílias baianas já podem se inscrever para receber parabólica digital grátis

As parabólicas tradicionais deixarão de funcionar e quem substituir pela versão digital não conseguirá mais assistir à TV

Da Redação

Publicado em 24 de setembro de 2024 às 10:04

mais 42,8 mil famílias já podem se inscrever para receber gratuitamente a nova parabólica digital Crédito: Divulgação

Moradores de mais 35 municípios da Bahia devem ficar atentos. Cerca de 42,8 mil famílias de menor renda dessas cidades podem ter direito a receber gratuitamente a nova parabólica digital. O trabalho é realizado pela Siga Antenado, entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

O serviço é realizado por fases. Desta vez, o agendamento foi aberto em cidades como Guanambi, Itapetinga, Camacan, Carinhanha e Medeiros Neto. Com isso, a Siga Antenado passa a estar presente em 187 municípios baianos, podendo beneficiar cerca de 443,5 mil famílias. A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Isso significa que quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital não conseguirá mais assistir à TV.

Outro problema que o modelo tradicional enfrentará é o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada em sua cidade ou região. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida.

Para ter direito ao kit com a nova parabólica digital, é preciso estar inscrito em um dos programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter uma parabólica tradicional instalada e em funcionamento em casa. Quem utiliza outros sistemas de transmissão para assistir à televisão, como antena digital espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e TV por assinatura, mesmo que faça parte de programas sociais, não precisa fazer a troca.

O CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra, destaca que mais de 3,5 milhões de famílias em todo o país já foram beneficiadas com a nova parabólica digital. O executivo também destaca os benefícios da nova antena. “A nova parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi”, afirma.

“É muito importante que as pessoas procurem nossos canais de atendimento o quanto antes para saber se têm direito ao kit gratuito”. Para saber se tem direito ao kit gratuito com a nova parabólica digital, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800 729 2404 ou pelo sitesigaantenado.com.br, com o número do CPF ou do NIS em mãos.

Cidades que tiveram agendamento aberto:

1.Camacan

2.Candiba

3.Carinhanha

4.Cocos

5.Condeúba

6.Cordeiros

7.Coribe

8. Feira daMata

9. Guanambi

10. Ibirapuã

11. Itaju do Colônia

12. Itambé

13. Itanhém

14. Itapetinga

15. Itarantim

16. Itororó

17. Iuiu

18. Jacaraci

19. Jucuruçu

20. Lajedão

21. Licínio de Almeida

22. Macarani

23. Maiquinique

24. Mascote

25. MedeirosNeto

26. Mortugaba

27. Palmas de Monte Alto

28. PauBrasil

29. Pindaí

30. Piripá

31. Potiraguá

32. Sebastião Laranjeiras

33. Tremedal

34. Urandi