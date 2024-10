TEMPORAL

Mais de 180 cidades baianas recebem alerta de chuvas intensas; saiba onde

O alerta amarelo - classificado como menor na escala de perigo - atinge as seguintes regiões na Bahia: Centro Sul, Centro Norte, Extremo Oeste, Vale São-Franciscano e Nordeste baiano. Alguns dos municípios afetados são: Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Formosa do Rio Preto, Guanambi, Irecê, Juazeiro, Lençóis, Luís Eduardo Magalhães, Morro do Chapéu, Piatã, Seabra, Senhor do Bonfim, Tanque Novo e Vitória da Conquista.