Sistema de baixa pressão aumenta chuvas no Subúrbio, diz Defesa Civil

A pressão baixou na área da Baía de Todos os Santos, e deve causar temperaturas entre 21ºC e 31ºC

Um sistema de baixa pressão se formou na Baía de Todos os Santos nesta quinta-feira (17), e está indo em direção a Salvador. Com isso, as chuvas na região do Subúrbio devem aumentar.

Já houve egistros de precipitações acima de 30 mm no Subúrbio, sendo os principais bairros Plataforma, com 32,2 mm, e Itacaranha, com 31,4 mm. Também registraram acúmulo de chuvas Praia Grande (18 mm), Rio Sena (15,2 mm), Pirajá (12,7 mm), Uruguai (10,4 mm), IAPI (6,8 mm), Santa Luzia (6,6 mm), San Matin (5,8 mm).

De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (CEMADEC), o movimento se intensificou entre as 10h da manhã e as 13h da tarde. A previsão é de que as temperaturas variem entre a mínima de 21ºC e a máxima de 31ºC.