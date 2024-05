III FÓRUM ESG

Mais de 2.500 jovens participam dos programas e iniciativas sociais do grupo JCPM em 2023

A empresa tem mais de 90 anos de atuação no Nordeste e apenas em 2023 investiu mais de R$ 9 milhões em qualificação profissional e desenvolvimento de habilidades

Thayara Paschoal participou do penúltimo painel do segundo dia do III Fórum ESG Salvador Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Mais de 2.500 jovens soteropolitanos participaram dos programas e iniciativas sociais do grupo JCMP, por meio do Instituto JCPM em 2023. O grupo possui mais de 90 anos de atuação no Nordeste e investiu mais de R$ 9 milhões em qualificação profissional e desenvolvimento de habilidades.

Atuando com jovens de 16 e 24 anos, as unidades do Instituto na capital baiana ficam dentro do Salvador Shopping e outra no Salvador Norte Shopping, cerca de 351 tiveram acesso ao mercado formal de trabalho no ano passado.

“A ideia é oferecer atendimento, formação e desenvolvimento de projeto de vida para esses jovens das comunidades do entorno desses negócios e também permitindo que eles possam ter facilidades para ingressar no mercado de trabalho formal ou no empreendedorismo”, explicou a gerente de sustentabilidade do Grupo JCPM, Thayara Paschoal.

Dentro dos shoppings center, que são apenas um dos segmentos que o JCPM atua, a sustentabilidade é aplicada pela iluminação natural nos empreendimentos com domos de vidro, sistema de ar-condicionado regulado com base na quantidade de clientes nos shoppings, economia de água com descargas à vácuo e torneiras automáticas, reaproveitamento de 12% da água de chuva, menor queima de combustíveis dos clientes ao procurar uma vaga com o estacionamento inteligente, reciclagem do lixo e compostagem do lixo orgânico.

