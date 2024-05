QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS

'Não há muro para a crise ambiental', diz Helder Barbalho em primeiro dia do III Fórum ESG

Governador do Pará foi um dos palestrantes da abertura do evento

Millena Marques

Publicado em 22 de maio de 2024 às 23:59

Helder Barbalho Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

As enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde o final de abril foram o assunto de destaque na palestra do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), durante o primeiro dia do III ESG Fórum, realizado no Porto do Comércio, em Salvador, nesta quarta-feira (22). A tragédia, que já deixou 162 mortos, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil no final da tarde de hoje, alerta para a discussão sobre as mudanças climáticas que atingem toda a sociedade, sem distinções.

“Não há muro para a crise ambiental. Não há crise ambiental de direita, de esquerda ou de centro. Existe um problema gravíssimo que é a crise ambiental que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul e que estamos vendo pelo mundo. Ele (o problema) não atinge só quem vive na floresta, ele atinge o comércio, a indústria, o sistema financeiro e todas as camadas sociais”, diz o governador.

Barbalho chama atenção para um assunto relevante quando o assunto é crise ambiental: a justiça climática. Esta atinge todos, mas, em primeiro lugar, indivíduos que pagam a conta de práticas irresponsáveis. “O primeiro a sofrer as consequências de uma crise ambiental, não é o principal causador dos problemas ambientais. Quem sofreu com deslizamentos de encostas aqui, em Salvador, não produz gases de efeito estufa que as indústrias produzem”, pontua.

Desde o final de abril, o Rio Grande do Sul vive a pior tragédia climática já registrada no estado. Dos 497 municípios gaúchos, 467 sofreram algum tipo de impacto causado pelas chuvas. Mais de 580 mil pessoas estão desalojadas e 68 mil estão abrigadas em pontos de apoio. Ao todo, o número de pessoas afetadas já ultrapassa 2,34 milhões.

“Talvez, pela dor, o Brasil possa compreender o que é a urgência climática. Talvez, essa seja a única oportunidade - além claro do sentimento de solidariedade que fez com que o Brasil mostrasse a sua empatia, abstraindo obviamente aqueles que agiram de forma negativa - de trazer a urgência ambiental para o dia a dia da rotina das discussões do povo brasileiro”, afirma o governador do Pará.

Nesse contexto, Helder Barbalho pontua a importância do Brasil sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, também chamada de COP30. A capital do Pará, Belém, foi a escolhida para ser o palco do evento em novembro do ano que vem. Como anfitriã, a cidade tem se preparado com investimentos em macrodrenagem, mobilidade urbana, parques turísticos e áreas de convivência, segundo o governador.

“Nós estamos fazendo uma escolha de quebra de paradigma. Pela primeira vez, nós vamos fazer o maior evento de mudanças climáticas do mundo com pé no chão, na Floresta Amazônica, para que as pessoas possam conhecer a realidade com o pé no chão, para olhar dos indígenas, mas também entender as dificuldades dos moradores da periferia de Belém”, pontua.

A COP30 é o principal evento de discussão de questões climáticas do planeta. De acordo com estimativas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), é esperado um fluxo de mais de 40 mil visitantes durante os principais dias da Conferência. Deste total, aproximadamente 7 mil compõem a chamada "família COP", formada pelas equipes da ONU e delegações de países membros.

O III ESG Fórum Salvador é um projeto realizado pelo Jornal Correio e Site Alô Alô Bahia com o patrocínio da Acelen, Alba Seguradora, Bracell, Contermas, Grupo Luiz Mendonça - Bravo Caminhões e Ônibus e AuraBrasil, Instituto Mandarina, Jacobina Mineração - Pan American Silver, Moura Dubeux, OR, Porsche Center Salvador, Salvador Bahia Airport, Suzano, Tronox e Unipar; apoio da BYD | Parvi, Claro, Larco Petróleo, Salvador Shopping, SESC, SENAC e Wilson Sons; apoio institucional do Sebrae, Instituto ACM, Saltur e Prefeitura Municipal de Salvador e parceria do Fera Palace, Happy Tour, Hike, Hiperideal, Ticket Maker, Tudo São Flores, Uranus2, Vini Figueira Gastronomia e Zum Brazil Eventos.