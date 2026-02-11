Mais de 40 aves são resgatadas em ônibus interestadual na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17:01
O resgate de 43 aves silvestres que eram transportadas ilegalmente em um ônibus interestadual foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. O veículo saiu de São Paulo e tinha como destino Aracaju (SE).
O caso foi registrado na última sexta-feira (6), mas foi divulgado nesta quarta (11) pela PRF. A ação ocorreu no âmbito da Operação “Cão de Faro II”, voltada ao combate de crimes ambientais e outras ilegalidades nas rodovias federais.
Aves de canto são o principal alvo de tráfico de animais silvestre
Durante a fiscalização, os policiais identificaram diversas aves silvestres acondicionadas de forma precária, caracterizando maus-tratos, conforme previsto na legislação ambiental. Dez passageiros diferentes estavam em posse dos animais.
Nenhum dos suspeitos apresentou autorização dos órgãos ambientais competentes para o transporte das aves, configurando, em tese, os crimes previstos nos artigos 29 e 32 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que tratam da captura, transporte e comercialização ilegal de animais silvestres, bem como da prática de maus-tratos.
As aves foram resgatadas e encaminhadas para os procedimentos legais cabíveis, visando sua proteção e posterior destinação adequada, conforme orientação dos órgãos ambientais.