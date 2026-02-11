Acesse sua conta
Mais de 40 aves são resgatadas em ônibus interestadual na Bahia

Animais eram transportados de forma irregular por passageiros durante viagem para Aracaju

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17:01

Operação foi realizada pela PRF
Operação foi realizada pela PRF Crédito: Divulgação

O resgate de 43 aves silvestres que eram transportadas ilegalmente em um ônibus interestadual foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. O veículo saiu de São Paulo e tinha como destino Aracaju (SE). 

O caso foi registrado na última sexta-feira (6), mas foi divulgado nesta quarta (11) pela PRF. A ação ocorreu no âmbito da Operação “Cão de Faro II”, voltada ao combate de crimes ambientais e outras ilegalidades nas rodovias federais.

Aves de canto são o principal alvo de tráfico de animais silvestre

Durante a fiscalização, os policiais identificaram diversas aves silvestres acondicionadas de forma precária, caracterizando maus-tratos, conforme previsto na legislação ambiental. Dez passageiros diferentes estavam em posse dos animais.

Nenhum dos suspeitos apresentou autorização dos órgãos ambientais competentes para o transporte das aves, configurando, em tese, os crimes previstos nos artigos 29 e 32 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que tratam da captura, transporte e comercialização ilegal de animais silvestres, bem como da prática de maus-tratos.

As aves foram resgatadas e encaminhadas para os procedimentos legais cabíveis, visando sua proteção e posterior destinação adequada, conforme orientação dos órgãos ambientais.

