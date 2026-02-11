BR-116

Mais de 40 aves são resgatadas em ônibus interestadual na Bahia

Animais eram transportados de forma irregular por passageiros durante viagem para Aracaju

Maysa Polcri

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 17:01

Operação foi realizada pela PRF Crédito: Divulgação

O resgate de 43 aves silvestres que eram transportadas ilegalmente em um ônibus interestadual foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. O veículo saiu de São Paulo e tinha como destino Aracaju (SE).

O caso foi registrado na última sexta-feira (6), mas foi divulgado nesta quarta (11) pela PRF. A ação ocorreu no âmbito da Operação “Cão de Faro II”, voltada ao combate de crimes ambientais e outras ilegalidades nas rodovias federais.

Durante a fiscalização, os policiais identificaram diversas aves silvestres acondicionadas de forma precária, caracterizando maus-tratos, conforme previsto na legislação ambiental. Dez passageiros diferentes estavam em posse dos animais.

Nenhum dos suspeitos apresentou autorização dos órgãos ambientais competentes para o transporte das aves, configurando, em tese, os crimes previstos nos artigos 29 e 32 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que tratam da captura, transporte e comercialização ilegal de animais silvestres, bem como da prática de maus-tratos.