Bahia tem média de 45 pessoas presas por dia em 2024

Entre os meses de janeiro e maio de 2024, 6.141 pessoas foram presas na Bahia. O número representa uma média de 45 prisões por dia no estado. 37 presos eram líderes de organizações criminosas que atuam no estado e 11 integravam o ‘Baralho do Crime’, da Secretaria de Segurança Pública (SSP). 320 foragidos foram localizados pelo sistema de reconhecimento facial.

Os dados foram divulgados em balanço apresentado na manhã desta quarta-feira (15) pela SSP. No mesmo período, 2.169 armas foram apreendidas em território baiano, uma média de 17 apreensões diárias. 25 fuzis estão entre as armas recolhidas pelas forças de segurança. A última apreensão ocorreu no dia 14 de maio, na cidade de Itaetê, na Chapada Diamantina.

Também foram apresentados os resultados das ações dos bombeiros baianos no suporte as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, com 212 pessoas e 20 animais resgatados pelos batalhões que atuam nas cidades de Caxias do Sul, Santa Lúcia do Piaí, Granado e Bento Gonçalves.