SALVADOR

Mais de mil casas já foram entregues pelo 'Morar Melhor' só em Valéria

Mais de 150 residências foram reformadas na comunidade de Nova Canaã

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 19:12

Entrega foi realizada nesta segunda-feira (20) Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

O bairro de Valéria, na capital baiana, já chegou à marca de 1.078 habitações requalificadas pelo programa Morar Melhor, em 10 anos de existência. Na manhã desta segunda-feira (20), mais 150 residências foram entregues pelo prefeito Bruno Reis, na comunidade de Nova Canaã.

Durante a celebração de entrega, Reis destacou a forte presença do projeto e o impacto para a população da comunidade. “Das 55 mil casas reformadas nos últimos 10 anos, mais de 1 mil estão aqui nesta localidade. O Morar Melhor é um programa extraordinário, e é sem sombra de dúvidas o programa mais desejado e mais pedido pelas pessoas. Por onde quer que a gente ande nessa cidade, as pessoas pedem pela chegada do Morar Melhor, e as inaugurações são sempre assim, muito emocionantes”, afirmou.

O programa é responsável por realizar reformas estruturais e oferecer melhores condições de moradia para as famílias, promovendo melhorias como pintura, troca de portas e janelas, revestimento de paredes, telhados e instalações elétricas. Os próprios moradores escolhem quais serviços serão realizados.

Uma das beneficiadas com as novas reformas é Márcia Maria dos Santos Reis, de 46 anos, que mora com os três filhos: Rute (22 anos), Davi (21) e Noemi (14). Viúva, ela sustenta a família com a pensão deixada pelo esposo. Antes das reformas a sua casa sofria com infiltrações graves e não possuía rede elétrica adequada, com fiações expostas. Além disso, não tinha reboco e nem pintura.

Márcia Maria dos Santos Reis Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

“Eu creio que foi a permissão de Deus, ter a minha casa escolhida. Se colocassem apenas a minha porta e a janela da frente, como eu precisava, eu já ia ficar muito feliz. Mas, fizeram muito mais. Eu fiquei muito contente. Eu só tinha energia mesmo na cozinha e na sala, porque nos outros cômodos não tinha. Agora, tá em tudo”, comemorou Márcia.

Impacto social

O prefeito Bruno Reis lembrou que, nos últimos 10 anos, o Morar Melhor não foi o único programa municipal a beneficiar a população de Valéria. “No passado, esta área da cidade queria pertencer ao município de Simões Filho, porque a Prefeitura de Salvador não se fazia presente aqui. Não tinha equipamentos públicos, aqui a coleta de lixo mal chegava e a iluminação não atendia aos moradores. Nós mudamos essa realidade ao longo da última década”, lembrou.

“Valéria é testemunha das transformações que nós realizamos em Salvador nos últimos anos, desde a abertura de uma grande via, a Via Bronze, para ligar Nova Brasília de Valéria a Valéria e, naturalmente, à BR-324. Onde não tinha asfalto agora tem asfalto, a iluminação é toda em LED, temos várias praças inauguradas, vários campos com grama sintética e vários equipamentos públicos, como escolas e postos de saúde. Porém, não tem nada mais importante para o ser humano do que a sua casa, e aí a Prefeitura consegue chegar tocando no coração das pessoas através do Morar Melhor”, completou Bruno.

Francisco Torreão, titular da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), pasta responsável pelo programa, lembrou que, além das reformas, as famílias são inseridas nos programas sociais do município.

“Esse programa muda a vida das pessoas trazendo dignidade, aumenta a autoestima da família. Antes da execução das obras, a gente tem um trabalho super importante, que é o trabalho de identificação dessas casas com um time, um time do cadastro, composto por uma equipe de assistentes sociais e psicólogos preparados. Neste trabalho de identificação, a gente acaba percebendo muitas necessidades, sendo uma porta de entrada da Prefeitura para outros serviços de saúde, educação e assistência social”, disse Torreão.