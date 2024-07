ROUBO DE CABOS

Mais de uma tonelada de cabos furtados é apreendida pela polícia em Salvador

Mais de uma tonelada de fios furtados foram recuperados pela polícia em Salvador, nesse fim de semana. A maior parte da carga roubada foi encontrada em Periperi, no Subúrbio, no sábado (6).

No mesmo dia, no bairro de Ondina, policiais militares da 12ª CIPM prenderam um homem com cabos e materiais de telefonia furtados, na Rua do Corte Grande. O furto aconteceu dentro de uma escola.