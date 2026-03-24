ARTE

MAM-BA suspende visitas temporariamente em Salvador

Prazo será utilizado para a realização de manutenção do museu

Maysa Polcri

Publicado em 24 de março de 2026 às 19:56

MAM-BA Crédito: Divulgação/MAM-BA

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), em Salvador, vai suspender a visitação entre os dias 30 de março e 6 de abril. A medida decorre da realização de manutenção técnica no espaço, segundo divulgado pelo equipamento cultural.

A retomada das atividades está prevista para 7 de abril (terça-feira). Antes disso, será realizada a manutenção no espaço expositivo da mostra “Uma história da arte brasileira" e à desmontagem da exposição de Rubem Valentim, apresentada na capela do museu, e a preparação do próximo projeto que ocupará o mesmo local.

"O intervalo foi definido de modo a coincidir com o período da Semana Santa, quando o museu já opera com alterações em seu calendário de funcionamento, de forma a minimizar o impacto na visitação", afirma. O MAM-BA possui visitação gratuita e é localizado na Avenida Lafayete Coutinho, a Contorno, no bairro do Comércio.