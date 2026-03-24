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MAM-BA suspende visitas temporariamente em Salvador

Prazo será utilizado para a realização de manutenção do museu

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de março de 2026 às 19:56

MAM-BA
MAM-BA Crédito: Divulgação/MAM-BA

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), em Salvador, vai suspender a visitação entre os dias 30 de março e 6 de abril. A medida decorre da realização de manutenção técnica no espaço, segundo divulgado pelo equipamento cultural. 

A retomada das atividades está prevista para 7 de abril (terça-feira). Antes disso, será realizada a manutenção no espaço expositivo da mostra “Uma história da arte brasileira" e à desmontagem da exposição de Rubem Valentim, apresentada na capela do museu, e a preparação do próximo projeto que ocupará o mesmo local.

"O intervalo foi definido de modo a coincidir com o período da Semana Santa, quando o museu já opera com alterações em seu calendário de funcionamento, de forma a minimizar o impacto na visitação", afirma. O MAM-BA possui visitação gratuita e é localizado na Avenida Lafayete Coutinho, a Contorno, no bairro do Comércio.

Veja imagens da exposição Orixás, no MAM-BA

Cabeça de Exu por divulgação
O artista plástico Josafá Neves por Bernardo Guerreiro
Josafá Neves na montagem da instalação para Iansã por ISMAEL SILVA
Cabeça de Omolu por divulgação
Cabeça de Iemanjá por divulgação
Cabeça de Oxum por divulgação
Cabeça de Xangô por divulgação
Cabeça de Oxóssi por divulgação
Cabeça de Oxaguian por divulgação
Cabeça de Nanã por divulgação
Cabeça de Ogum por divulgação
1 de 11
Cabeça de Exu por divulgação

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