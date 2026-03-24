PRESO EM BAIRRO DE LUXO

Traficante internacional investigado por apreensão de 800 kg de drogas é preso em Salvador

Nas redes socias, suspeito ostentava padrão de vida elevado

Nauan Sacramento

Publicado em 24 de março de 2026 às 20:48

Itamar ostentava nas redes sociais carros, joias e viagens Crédito: Redes Sociais

Um homem apontado como traficante internacional de drogas foi preso nesta terça-feira (24), no Parque Bela Vista, em Salvador. Itamar Macedo da Silva foi interceptado pela polícia ao deixar um condomínio.

Segundo a Polícia Civil, o investigado estava foragido após envolvimento com uma apreensão de 800 quilos de drogas ocorrida em 2023, que aconteceu em sua própria empresa de mergulho, em Águas Claras. Nas redes sociais, Itamar ostentava um padrão de vida elevado, com viagens frequentes, roupas de grife e relógios caros.

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No momento da abordagem, os policiais apreenderam dois aparelhos celulares que estavam em posse do suspeito. Os dispositivos passarão por perícia técnica