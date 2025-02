ESTÁGIO

Maratona do CIEE terá mais de 22,3 mil vagas; veja os cursos com mais oportunidades

Administração, Direito, Marketing e Contabilidade estão entre os cursos com mais vagas

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 13:31

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) promove na próxima quinta-feira (20) uma Maratona de Vagas Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Para quem busca o primeiro estágio ou quer investir em uma nova experiência, o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) realiza na próxima semana a sua tradicional Maratona de Vagas, que vai oferecer 22,3 mil oportunidades em 20 estados do país, sendo 662 delas na Bahia. A maratona vai ocorrer na próxima quinta-feira (20), das 9h às 15h, em 88 postos de atendimento espalhados por todo Brasil. A ação é gratuita e os interessados devem acessar a página https://portal.ciee.org.br/maratona-de-vagas/ para localizar a unidade mais próxima de sua residência. >

De acordo com levantamento do CIEE, as áreas com maior número de oportunidades dentro do programa de estágio são: Administração, Direito, Marketing, Contabilidade, Construção Civil, Tecnologia e Comunicação Social. Já em Aprendizagem, os cursos de capacitação com maior volume de vagas são Administração, Vendas, Varejo, Logística e Produção.>

Para construir o perfil pessoal, é recomendado que tenha em mãos um comprovante de residência (pode ser no nome dos pais ou parentes próximos), RG e CPF. A iniciativa também conta com especialistas do CIEE para tirar dúvidas e localizar as vagas que melhor se encaixam no perfil do jovem e/ou estudante.>

Superintendente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE, Mônica Vargas destaca que este é o período do ano com maior número de oportunidades. “O Ciee acompanha de perto as mudanças no mercado de trabalho e sabe que as vagas de estágio e aprendizagem estão cada vez mais concorridas. Por isso, a Maratona de Vagas surge como uma excelente chance para apoiar os jovens e estudantes que ainda não sabem por onde começar essa jornada. Afinal, este é o momento ideal para dar início a essa busca”. conta>