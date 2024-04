MANDADO DE PRISÃO

Marceneiro é preso por importunação sexual em Santo Antônio de Jesus

O homem, de 32 anos, estava com um mandado de prisão em aberto desde 2021

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 265 da BR-101, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, resultou na prisão de um homem, de 32 anos de idade, que estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de importunação sexual. O homem foi preso na manhã desta quinta-feira (18).