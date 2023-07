Marcha para Jesus: fiéis lotam evento e garantem que fé e festa podem andar juntas

25ª Marcha para Jesus em Salvador. Crédito: Emilly Oliveira/ CORREIO

Nem toda multidão correndo atrás de um trio elétrico entre a Ondina e a Barra é formada por foliões. Na 25ª edição da Marcha para Jesus, realizada neste sábado (22), fiéis evangélicos de diversas partes da Bahia fizeram o mesmo percurso louvando.



É comum as pessoas que não professam a fé acharem que crente é mais rígido em relação a festas, mas o bispo Rodrigo Castro, dirigente da Igreja Renascer em Salvador e membro da coordenação da Marcha, garante que a fé e a festa podem sim, andar juntas.

"A Bíblia diz em Salmos 150: 'Todo ser que respira, louve ao Senhor'. Deus deu inteligência ao homem para criar o som. No mesmo Salmo, diz para louvamos com tambores. Infelizmente as pessoas profanaram aquilo que era de Deus. Então, na verdade, nós como cristão podemos sair às ruas para nos alegrar e celebrar o nome do nosso Senhor e Salvador", completou.

Ainda segundo ele, mesmo com os elementos e o percurso semelhantes aos do Carnaval, a festa se diferencia do profano pela ausência de bebidas, drogas, palavrões e violência. Assim como as músicas que, apesar de trazerem ritmos considerados pouco comuns para o público externo, como samba, pagode e rap, têm letras que destacam a fé.

Para a cantora gospel Daniela Araújo, uma das atrações mais aguardadas da Marcha, a união entre a fé e a festa não apenas é possível e dá certo, como também mobiliza os fiéis e apaixona os que ainda não são.

"A marcha sempre me marcou, mesmo quando eu ainda não participava, porque eu me sentia representada e inspirada a fazer parte desse movimento de evangelização. Também conheço várias pessoas que se entregaram para Jesus e que conheceram mais a Deus em uma Marcha pelo Brasil", contou a artista.

Ela comandou a saída do primeiro trio elétrico da festa, pelo percurso que partiu da Praça da Ondina, onde fica o Monumento às Meninas do Brasil, mais conhecido como As Gordinhas, até o Farol da Barra. Pelo menos mais três trios saíram depois.

O sábado foi de Sol, mas o clima não intimidou os fiéis e uma multidão seguiu os trios. A Marcha estava programada para começar às 13h, mas houve um atraso de 50 minutos. Para a trabalhadora autônoma, Gisely Bispo, de 39 anos, o tempo foi bem aproveitado com um esquenta embalado pelo batuque da passagem de som nos trios.

É a segunda vez que ela participa da marcha, mesmo não sendo evangélica. No primeiro ano que foi, levou duas pessoas e, desta vez, compareceu com cinco. "O mais importante é a gente agradecer a Deus pela vida da gente e de quem a gente ama. Mas eles também precisam fazer a parte deles, então, cada ano eu trago algum familiar e vou tentar ir aumentando", planejou Gisely.

Marcha para Jesus teve trio elétrico e mais de 10 atrações. Crédito: Emilly Oliveira/ CORREIO

Além de muita música, a caminhada seguiu com orações e mensagens de fé. No chão, o público respondeu com danças coreografadas, acenos e gritos de "Glória!". Os moradores de casas localizadas no percurso também aproveitaram a festa para celebrar e renovar a fé. Alguns fiéis até apareceram nas janelas segurando bíblias.

O Cristo da Barra também entrou no clima, com algumas bandeiras estendidas pelos fiéis, próximas ao monumento. Em uma delas estava desenhada a bandeira da Bahia, de Israel e um leão entre elas - representando o lar do povo escolhido de Deus e o próprio Deus, respectivamente. Em outra havia escrito "Rei dos reis. Senhor dos senhores".

Fé inabalável

Quem completou a caminhada de quase 3km, precisou tomar mais fôlego para curtir a segunda parte da festa. Um palco montado no Farol da Barra esticou a celebração a Cristo, com mais algumas atrações. Entre os trios e palco foram mais de 10.

As mais famosas e aguardadas da lista eram MC Juninho, Tirza Almeida, Pastor Gabriel Simões, DJ Abençoadão, Theo Rubia, Gabriel Asaph Pastor Lucas. Mas segundo o mecânico Leonardo Villas Boas, 27, o melhor da festa era adorar a Deus.

"Ficamos ansiosos para ver os cantores, porque eles são porta-vozes do amor de Deus, por meio do que cantam. Mas o importante, e mais gratificante, é fortalecer a nossa fé, é trabalhar para que ela chegue mais perto de ser inabalável, porque Cristo nos amou demais para oferecermos menos", afirmou Leonardo.

Não à toa, o tema oficial desta edição foi “Vencedor Invicto”, em referência ao texto bíblico de Romanos 8.37: “Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou”, diz o versículo.

As amigas Júlia Dias, 21, e Lorena Almeida, 18, cresceram na fé e são frequentadoras assíduas da Marcha. Como em anos anteriores, elas foram com um grupo de jovens da igreja em que congregam, em Lauro de Freitas.

Para elas, a cada ano o encontro fica mais prazeroso. "É o nosso momento de adorar, celebrar, mas também de mostrar para as pessoas que seguir a Jesus também é uma grande festa", garantiu Lorena.