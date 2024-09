7 DE SETEMBRO

Marinha abre navios para visitação no feriado da Independência do Brasil

Os militares também participarão do Desfile Cívico-Militar, e farão iluminação especial no Forte Santo Antônio

Da Redação

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 17:11

Navio-Patrulha “Guaratuba” Crédito: Marinha Brasileira

Dois navios da Marinha estarão abertos para visitação neste sábado (7), no feriado que comemora a Independência do Brasil. Os interessados poderão visitar gratuitamente, das 12h às 16h, o Navio-Patrulha “Guaratuba” e o Navio-Varredor “Araçatuba”, no Terminal da Contermas.

O Guaratuba é um navio de inspeção, patrulha, salvaguarda da vida humana no mar e fiscalização das águas territoriais brasileiras. Pertencente ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Leste, a embarcação atua nos estados da Bahia e de Sergipe.

Navio-Patrulha “Guaratuba” Crédito: Marinha Brasileira

Já o Araçatuba executa operações navais de contramedida de minagem e mantém as rotas comerciais marítimas livres de ameaças de minas navais. O navio é do Comando da Força de Minagem e Varredura, e funciona como embarcação operativa, assim como o Guaratuba.

Navio-Varredor “Araçatuba” Crédito: Marinha Brasileira

Para os que pretendem visitar, é indicado o uso de roupas e sapatos confortáveis, por causa das escadas por vezes estreitas encontradas em navios de operação.

Desfile Cívico-Militar

As comemorações da Marinha no dia 7 de setembro incluem também a participação no Desfile-Cívico Militar, a partir das 9h, na Avenida Sete de Setembro. O evento é organizado alternadamente pela Marinha e pelo Exército, e neste ano, os militares da MB participarão da caminhada.

O desfile terá cerca de 350 militares da MB, incluindo um pelotão feminino. Além deles, estarão presentes viaturas e embarcações, com o comando do grupo por parte do Capitão de Fragata (Fuzileiro Naval) Alexandro de Araujo Baptista, Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador.

Será feita ainda uma iluminação especial no Forte Santo Antônio da Barra e no prédio do Comando do 2° Distrito Naval, colorindo as construções com as cores da bandeira brasileira.

Comando do 2 Distrito Naval iluminado Crédito: Marinha Brasileira