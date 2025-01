EDUCAÇÃO

Matrículas da rede estadual de ensino da Bahia serão feitas via internet

Período de solicitação da matrícula vai do dia 13 a 21 de janeiro

Com a chegada de um novo ano, as atenções dos pais se voltam também para o processo de matrículas nas escolas. Neste ano, o período de matrícula dos colégios estaduais baianas será entre os dias 13 e 21 de janeiro. Em 2025, os cadastros poderão ser feitos inteiramente pela internet.

De acordo com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (Sec)para agilizar o processo, os interessados, que ainda não têm conta na plataforma ba.gov.br, devem realizar um cadastro prévio no portal e, no dia reservado para a sua matrícula, acessar o sistema para solicitar a vaga na escola, série e turno desejados.

“Neste ano, em toda a rede estadual a matrícula será realizada pelo Portal ba.gov.br. Ou seja, de casa ou de qualquer outro lugar, o estudante ou responsável pode fazer a matrícula no seu próprio ritmo, sem a pressão de horários de expediente ou de eventuais filas. Para agilizar a solicitação da vaga, estamos orientando a comunidade escolar a fazer o cadastro prévio do estudante no ba.gov.br, informar todos os dados e, no dia reservado para a matrícula, basta que a pessoa interessada acesse a plataforma, selecione o serviço de matrícula e a escola mais próxima com disponibilidade de vaga para a série e turno desejados, tornando o processo seja muito mais prático e rápido”, explicou o coordenador de Matrícula da Secretaria da Educação do Estado, Everson Costa.