Maurício Kubrusly vive vida tranquila no sul da Bahia: 'Fez bem para ele'

Após diagnóstico de Demência Fronto Temporal (DFT), o jornalista Maucício Kubrusly trocou São Paulo por Serra Grande, pequeno povoado no Sul da Bahia, a 43 quilômetros de Ilhéus. Segundo o jornal Extra, a nova morada tem feito bem ao ex-repórter da Globo, que se mudou para lá ao lado da esposa Beatriz Goulart e do cachorro Shiva.



"Depois que Maurício veio para cá, ele teve uma melhora boa. Fez bem para ele. Ele agora está mais tranquilo", revelou ao jornal Extra o barbeiro Dó, que corta o cabelo do jornalista há um ano.