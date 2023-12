MC Beijinho é absolvido do crime que o tornou famoso em 2016

À época, MC Beijinho foi preso após ter sido apontado como autor de um assalto, onde teria roubado os celulares de dois homens com uma faca peixeira em um ponto de ônibus no bairro de Piatã. O artista ficou preso por 24h e respondeu o crime em liberdade. A defesa de MC Beijinho irá processar o Estado pelos danos causados pela prisão.

Durante o julgamento, uma das vítimas, Alisson Vinícius Costa Moura, trouxe uma versão diferente do depoimento inicial onde apenas um celular teria sido roubado. Ele também não teria visto a faca nas mãos do suspeito. Enquanto a outra vítima, Bruno Azevedo Lima, continuou com o depoimento inicial onde o assaltante teria atravessado a pista em direção a ele “em dado momento, o acusado colocou a mão na cintura e informou que queria o celular; que o acusado estava se mordendo, e o depoente disse que não ia entregar o celular; que pensou que o acusado estava armado, mas ele não mostrou a arma; que o depoente e os colegas decidiram correr, e em seguida, a viatura da polícia apareceu”, relatou no documento da sentença, onde o depoente seria Bruno.