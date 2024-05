RECONHECIMENTO

Médica baiana preside Simpósio sobre Câncer de Pulmão no principal congresso de oncologia do mundo

Clarissa Mathias é um dos destaques do Asca 2024, que acontece em Chicago entre 31 de maio e 4 de junho

Da Redação

Publicado em 30 de maio de 2024 às 09:34

Clarissa Mathias é um dos destaques da Asca 2024 Crédito: Divulgação

A oncologista baiana Clarissa Mathias será um dos principais nomes da Asco 2024, o maior congresso mundial de oncologia. A médica é a primeira mulher brasileira a integrar a diretoria da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (Asco). O evento, que acontece de 31 de maio a 4 de junho em Chicago, nos Estados Unidos, deve reunir mais de 50 mil pessoas ao longo dos cinco dias.

Além de participar da comissão responsável pela programação científica do congresso, a médica baiana vai presidir um Simpósio Clínico Científico sobre Câncer de Pulmão, onde serão debatidos os avanços e novas condutas da área de tumores torácicos.

“É um orgulho imenso ser parte do time de especialistas da Asco, entidade que se dedica ao avanço das fronteiras da inovação e investigação no combate ao câncer, proporcionando um olhar direcionado ao paciente e influenciando médicos do mundo inteiro. Me sinto honrada em fazer parte dessa história”, afirma Clarissa.

Entre os pesquisadores que levarão ao centro dos debates do encontro global resultados de estudos nacionais de impacto estão ainda nomes como Anna Carolina Messias, Andreza Souto, Cristiane Bergerot, Marcela Bonalume, Maria Cecília Mathias, Renata D’Alpino,Renata Ferrari, Sarah Ananda, Carlos Barrios, Leandro Janota, Paulo Bergerot, Paulo Lages, Pedro Aguiar, Rodrigo Dienstmann, Sidnei Epelman, Warne Andrade e William Nassib William Jr.

Assim como em outros anos, a Oncoclínicas&Co, grupo em que Clarissa atua e uma das maiores comunidades especializadas no tratamento do câncer da América Latina, é destaque com 37 participações. A presença brasileira conta com apresentações orais e em pôsteres, além de sessões com especialistas do corpo clínico do maior grupo de tratamento oncológico da América Latina como painelistas e debatedores.

“A pesquisa clínica e a educação são instrumentos essenciais para tornar a saúde acessível a todos, independentemente dos limites territoriais. A Oncoclínicas vem avançando a passos largos para, de fato, contribuir nessa equação. Nesta edição do congresso, contaremos com uma delegação de mais de cem especialistas, que compartilharão conhecimento com a comunidade oncológica mundial na busca pelas melhores alternativas de cuidado para vencer o câncer”, diz o oncologista Bruno Ferrari, fundador e CEO da Oncoclínicas&Co.