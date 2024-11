PRIMEIRA DA HISTÓRIA

Médica cotista que foi preterida em vaga na Faculdade de Medicina da Ufba toma posse

Lorena Pinheiro Figueiredo se tornou a primeira professora cotista negra da história da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB)

A médica otorrinolaringologista Lorena Pinheiro Figueiredo tomou posse como professora da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) nesta quarta-feira (6), em cerimônia realizada na sede da instituição, no Largo Terreiro de Jesus. Impedida de assumir a vaga após a aprovação no concurso para Universidade Federal da Bahia (Ufba), a médica se tornou a primeira professora cotista negra da história da FMB.

Lorena Pinheiro foi habilitada em concurso público homologado em 13 de agosto de 2024 para o cargo de Professora Adjunta da FMB, com regime de trabalho de 20 horas semanais. A designação atendeu a uma determinação da 1ª Vara Federal SJBA que reconheceu que a médica foi aprovada em primeiro lugar dentro das vagas do concurso para cotistas e, por isso, tinha direito à nomeação para “não ter prejuízos de difícil reparação”.

A médica ficou em primeiro lugar após a última fase - a de heteroidentificação -, mas teve o resultado questionado pela candidata aprovada na ampla concorrência, em uma ação contra ações afirmativas. A derrubada de nomeação, publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 21 de agosto, foi uma surpresa.

Formada em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Lorena é mestre em Ciências da Saúde, com pesquisa em leishmaniose mucosa, e doutora em Otorrinolaringologia – ambas especializações pela FMB. A médica fez residência em otorrinolaringologia na Santa Casa da Bahia.

A cerimônia contou com a participação de diversos nomes da Ufba, incluindo o diretor da FMB, Antônio Alberto Lopes, primeiro diretor negro da instituição, e a diretora da Faculdade de Educação (Faced/Ufba), Nanci Franco, além da Banda Didá. “A gente está reconstruindo uma história, com a entrada destes que são a cor dessa cidade. Fico muito satisfeito e muito alegre por viver esse momento histórico”, disse Antônio Alberto.

Após a cerimônia de posse, um ato de apoio à Lei de Cotas foi realizado por professores da Ufba e representantes de movimentos sociais. O professor Henrique Saldanha, recém-chegado no Departamento de Medicina Preventiva da FMB, ressaltou as ameaças que as cotas raciais estão sofrendo nos últimos anos. "O caso de Lorena precisa ser levado em consideração para a gente entender que ele não é um caso isolado. É ataque as cotas na pós-graduação, na graduação, nos concursos públicos e, pasmem, na formação dos novos médicos e médicas nas residências", disse.