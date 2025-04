OPERAÇÃO 'KARIRI'

Médica é uma das condenadas por chefiar esquema de tráfico em Feira de Santana

Família criou um império com o tráfico de maconha

Maysa Polcri

Publicado em 2 de abril de 2025 às 09:35

Larissa e o marido, Paulo Victor, foram condenados Crédito: Reprodução

A médica Larissa Gabriela Lima Umbuzeiro, apontada como chefe de uma organização criminosa de tráfico de drogas, é uma das seis pessoas condenadas no âmbito da ‘Operação Kariri’. A família Umbuzeiro foi responsável por criar um império do tráfico no Nordeste, por meio da plantação ilegal de maconha.>

Segundo as investigações, os condenados, todos da mesma família, integravam abasteciam o mercado de drogas de Feira de Santana e região lavando os lucros do crime com compra de imóveis, como apartamentos de luxo e fazendas. Ainda cabe recurso e, por determinação da Justiça, os condenados poderão recorrer em liberdade.>

A organização criminosa era liderada por Rener Umbuzeiro, que morreu após reagir à prisão. Segundo a Polícia Federal, ele reagiu à abordagem e entrou em confronto com os agentes. >

A esposa, Niedja Maria de Lima Souza Umbuzeiro, e a filha Larissa Gabriela Lima Umbuzeiro foram condenadas com a maior pena, sentenciadas a 16 anos e seis meses de prisão. A decisão foi tomada na terça-feira (1º). >

A médica é apontada como uma das chefes do núcleo financeiro do esquema. Larissa, inclusive, coordenaria todo o processo de lavagem de dinheiro. >

Além delas, foram condenadas Clênia Maria Lima Bernardes (irmã de Niedja), Paulo Victor Bezerra Lima (esposo de Larissa), Gabriela Raizila Lima de Souza (sobrinha de Niedja) e Robélia Rezende de Souza.>

Perfil

Larissa cursou Medicina na Unime, em Lauro de Freitas. Considerada uma aluna dedicada e com boas notas, ela fundou a Liga Acadêmica de Medicina Generalista da Unime. Em seu currículo Lattes, ela informa ter sido presidente da liga, além de ter participado da Liga de Medicina Intensiva da Unifacs.

>

“Ela sempre foi muito solícita e não era negligente com a faculdade. Por isso, foi um grande choque, até porque a notícia tomou uma proporção muito grande. Larissa sempre foi uma pessoa muito exposta na internet, que gostava de postar o seu dia a dia. Mas uma coisa que a gente percebia era que ela nunca postava foto nas redes sociais com o pai. Tinha algumas poucas vezes com a mãe, mas ainda postava. Com o pai, não”, acrescentou uma colega de faculdade de Larissa, em entrevista ao CORREIO, no ano passado. >

Larissa foi presa em São Paulo, em 2024, quando saía de seu hotel para um evento médico. De acordo com a polícia, ela também teve um imóvel em seu nome - um apartamento de três quartos na Santa Mônica, área nobre de Feira de Santana - quando ainda era estudante.>

Larissa e o esposo, Paulo Victor, ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais. Em seus perfis no Instagram, compartilhavam uma rotina de viagens e festas. >