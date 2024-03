Bem estar

Médico naturopata vai falar sobre práticas de cura não agressivas durante palestra em Salvador

Quais caminhos utilizar para se proteger de um mundo de mudanças e eventos cada vez mais desafiadores? Alimentação, práticas de cura não agressivas ao corpo e à mente, autoconhecimento ou o cultivo de boas relações? Para falar desses assuntos, o renomado médico Dr. Áureo Augusto, referência em naturopatia no Brasil – uma vertente da medicina fundamentada em terapias ligadas à natureza –, estará em Salvador, na próxima quarta-feira (20), para palestrar sobre o tema “Autonomia da Saúde – Cuidar-se em tempos desafiadores”, às 19h30, no Teatro Moliére da Aliança Francesa, localizado na Ladeira da Barra. O evento faz parte do ciclo de comemorações pelos 30 anos do restaurante Ramma Cozinha Natural.

Reconhecido como um dos maiores médicos brasileiros pelo Ministério da Saúde, Dr. Áureo reside na zona rural de Palmeiras, no Vale do Capão, distrito de Caeté-Açu, na Chapada Diamantina – Bahia, onde trabalha com clínica médica, educação para a saúde, promoção da educação, da cultura e do associativismo. Ele considera como uma das mais belas atividades profissionais, o seu vínculo com a Unidade de Saúde da Família (USF) do Vale do Capão, na qual, desde 2008, além do atendimento ambulatorial, participou de ações educativas em saúde, com o objetivo de prevenir de doenças, e de atividades psicossomáticas e terapêuticas naturais, com foco sempre na saúde e na felicidade.