Membro de facção é preso acusado de homicídio em Jequié

Um suspeito de homicídio foi preso na quarta-feira (2), em Jequié, na Bahia, em cumprimento a um mandado de prisão temporária. O homem é acusado de envolvimento na morte de Mateus Santos Souza, que aconteceu na mesma cidade no final de semana passado.



Mateus foi morto no sábado (29), durante uma festa que acontecia em um sítio no bairro Curral Novo. Ele estava na celebração quando dois homens armados atiraram contra ele, que morreu no local.