Menina de 11 anos faz aborto legal após ser estuprada pelo padrasto

Uma menina de 11 anos passou por uma aborto legal após ser estuprada pelo padrasto na cidade de Casa Nova, no norte da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, os abusos foram descobertos após a menina ser internada com suspeita de apendicite. O homem foi preso nesta quarta-feira (20).



Ainda de acordo com a polícia, a vítima sofria abuso sexual, violência física e psicológica há um ano, praticados pelo padrasto. Em decorrência dos seguidos abusos, a garota foi hospitalizada com suspeita de apendicite. Após realização de exames, foi constatada a gestação de 10 semanas, sendo necessária a realização do aborto