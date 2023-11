Menina de 12 anos que estava desaparecida na Fazenda Grande do Retiro é localizada pela família

A adolescente Dara Bruna Santos da Silva, de 12 anos, que desaparecida desde a quarta-feira (22) , foi localizada pela família. A informação foi confirmada ao CORREIO pela mãe da menina na noite desta sexta-feira (25). Durante o sumiço, a menina chegou a fazer contato com amigas pelas redes sociais, mas a família não deu detalhes de onde ou com quem a jovem estava.

Dara sumiu logo depois de chegar do colégio. Ainda de uniforme, ela saiu de casa no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, sem dizer para onde iria.